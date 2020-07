Jesualdo Ferreira: «Nunca pensei em demitir-me»

Após mais de quatro meses sem competir, o Santos de Jesualdo Ferreira voltou a jogar e empatou (1-1) com o Santo André, no Paulistão. O resultado, num jogo em que a equipa do técnico português acabou com 10 por expulsão de Carlos Sánchez ainda na primeira parte (43’), espelha o momento conturbado do clube, com ações judiciais e protestos dos adeptos. A crise financeira, que já levou Éverson e Sasha (dois indiscutíveis no Peixe) a rescindirem por salários em atraso, também atinge Jesualdo. Segundo a imprensa brasileira, o técnico não recebeu os pagamentos referentes aos direitos de imagem, mas recusa abandonar o barco no meio da tempestade. “Nunca pensei em demitir-me. Estou aqui para ganhar o Paulistão”, vincou após o jogo.

Além de Éverson e Sasha, o português já ficou sem Felipe Aguilar, Evandro (ex-FC Porto), Bryan Ruiz (ex-Sporting) e Yuri Alberto e arriscar perder Lucas Veríssimo, outro dos craques, para o Benfica. “Não se pode ter tudo ao mesmo tempo. Não se pode ter dinheiro e jogadores. A direção está a tratar do assunto, mas não é fácil lidar. Cada jogador é livre de tomar as suas responsabilidades. A única coisa que fiz foi apelar à união, dizer que estava muita coisa em jogo, nomeadamente as carreiras dos jogadores, e pedi para refletirem antes de decidirem”, revelou Jesualdo Ferreira, que não pode ter reforços, devido à proibição imposta pela FIFA ao Santos, por uma dívida ao Hamburgo desde 2017.

Com toda esta convulsão, o técnico até gostou da exibição do Santos, que volta a jogar no domingo. “Até à expulsão, o Santo André não discutiu o jogo, só defendeu. Depois, as coisas foram mais difíceis, ainda mais no primeiro jogo depois da pausa. Conseguimos manter o equilíbrio na segunda parte, só que sem a fluência esperada. Foi importante pelo regresso e ficamos praticamente qualificados.”