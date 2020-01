Jesualdo Ferreira: «Pressão vai ter o Flamengo»

"Jorge Jesus ganhou no Flamengo e agora, quando eu chegar, os adeptos do Santos vão esperar que faça o mesmo", disse Jesualdo Ferreira, entre risos, na ‘coletiva’ [conferência de imprensa] como o próprio referiu, usando já o sotaque brasileiro em jeito de brincadeira, antes de partir para São Paulo.

Jesualdo garante que a questão sobre os técnicos portugueses no Brasil tem de ser relativizada, pois a aposta é apenas em profissionais com qualidade, independentemente da nacionalidade. Questionado sobre se sente a pressão de seguir as pisadas de Jorge Jesus, Jesualdo foi perentório: "Pressão vai sentir o Flamengo. Os adeptos vão exigir o mesmo ou melhor do que foi feito no ano passado e isso vai ser uma dor de cabeça para o Jorge Jesus. Somos amigos e estive com ele recentemente. Percebi a paixão que ele tem pelo futebol brasileiro."

Confiante no projeto que vai liderar, o experiente técnico diz que vai para um clube "mítico". Jesualdo Ferreira vai ser apresentado amanhã ao lado de uma equipa de cinco portugueses: os adjuntos Rui Águas, António Oliveira, filho de Toni, e Daniel Gonçalves, o preparador físico José Pedro Pinto e o analista de desempenho Pedro Bouças. "Já nenhum de nós é miúdo e sabemos as dificuldades que vamos encontrar."

"As expectativas são muito altas, tanto da minha parte como da parte da direção do Santos. Espero ser bem recebido pelos brasileiros. Há uma onda positiva em relação aos técnicos portugueses no Brasil, e eu vou aproveitar essa onda", concluiu.

Rui Águas, que deixou a seleção de Cabo Verde, que comandava desde 2018, para integrar a equipa técnica de Jesualdo Ferreira, garante que partem para "um mundo novo": "Vamos chegar e analisar o plantel. Só depois pensaremos em reforços. A direção do Santos não nos pediu títulos, pediu que melhorássemos o projeto do clube e as suas estruturas."