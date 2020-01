Jesualdo já deixa marca no Santos: «Faz-nos querer correr o triplo por ele»

Jesualdo Ferreira trabalha há poucas semanas com o plantel do Santos, mas os primeiros tempos não poderiam ter sido mais positivos. Pelo menos é isso que se pode entender pelas palavras recentes dos seus jogadores, com Jobson esta quarta-feira a seguir o exemplo de Raniel , deixando rasgados elogios à postura do técnico português. O médio comparou mesmo a forma de estar de Jesualdo com Jorge Sampaoli, o seu antecessor."O Sampaoli é bem elétrico e o Jesualdo mais tranquilo. Procura conversar mais e ver o ser humano. Isso faltava ao Sampaoli. Faltava-lhe procurar entender o lado do jogador. O Jesualdo olha nos olhos de todos para saber o que está a acontecer. Tem essa visão experiente. Disse que veio para continuar o trabalho e dar um passo em frente para ser campeão. A diferença é essa. Olha no olho e faz-nos querer correr o triplo por ele, porque é uma pessoa especial", assumiu o jogador de 24 anos.