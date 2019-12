Jesualdo quer Quaresma no Santos

A imprensa brasileira e turca dão conta do interesse de Jesualdo Ferreira em levar a Ricardo Quaresma para o Santos. A concretizar-se, seria um reencontro, depois de terem trabalhado juntos no FC Porto. No entanto, o presidente do clube brasileiro, José Carlos Peres, negou qualquer negociação com o extremo de 36 anos, com contrato com o Kasimpasa até junho de 2020: "Nada chegou até mim."