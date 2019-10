Jesus e a estratégia do Grémio: «Não é problema meu»

Jorge Jesus puxou dos galões: «Não tenho três títulos, são 14» Jorge Jesus puxou dos galões: «Não tenho três títulos, são 14»

Depois de vencer o Fluminense (2-0) e consolidar a liderança campeonato brasileiro, o Flamengo centra agora as suas atenções na receção ao Grémio, da 2ª mão da meia-final da Taça Libertadores, agendada para a madrugada de quinta-feira.No final da partida com o Flu, em conferência de imprensa, o técnico Jorge Jesus foi confrontado com eventuais mudanças de estratégia do Grêmio para a visita ao Maracanã, depois do empate (1-1) em Porto Alegre no jogo da 1ª mão, mas recusou projetar as possíveis escolhas de Renato Gaúcho e garante estar apenas focado na sua equipa."Eu acredito no Flamengo e naquilo que tenho, sempre com muita confiança. Quando jogamos no Maracanã a equipa fica mais forte. Quanto ao Grémio, é um problema que não é meu. É um problema do colega Gaúcho. Ele tem que montar a estratégia dele e eu vou montar a minha. Não tenho opinião formada sobre a equipe do Grémio ", disse o treinador português.