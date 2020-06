Jesus e jogadores do Flamengo testam negativo

O plantel e a equipa técnica do Flamengo, liderada por Jorge Jesus, testaram ontem negativo à Covid-19. O clube brasileiro chegou a ter nove jogadores infetados pelo novo coronavírus, mas todos já recuperaram. Desta feita, o grupo voltou a treinar ontem e na sexta-feira serão de novo examinados.





Esta é uma boa notícia para Jorge Jesus, numa altura em que ainda não há fumo branco sobre a renovação com o clube. O impasse não abala a convicção dos dirigentes, confiantes em que chegarão a um acordo. Segundo o site Globoesporte, as conversas têm-se intensificado, até porque o contrato do português expira dia 20. A questão salarial já estará acertada, bem como a duração do vínculo, tudo indica até dezembro de 2021. Jesus pretende, no entanto, a inclusão de uma cláusula que lhe permita sair, caso surja uma proposta da Europa.

Vasco com 16 casos

Ao contrário do Flamengo, o Vasco da Gama tem 16 jogadores infetados. “Estão isolados do grupo, vão continuar com contacto médico e exames”, explicou Marcos Teixeira, diretor clínico do clube.