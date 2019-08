Jesus elogia Mario Balotelli

Jorge Jesus confirma que gostaria de ter Mario Balotelli no Flamengo. "Eu queria um ‘9’, mas os dias têm vindo a passar e, neste momento, não sei se vai ser possível. É fundamental para os objetivos do clube ter um ponta-de-lança. Se pedi o Mario? O Mario é um pedido de qualquer treinador. Quem está na Europa sabe bem quem ele é. É um jogador que vai vingar no Brasil, tem muita qualidade", diz o treinador.