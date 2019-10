Jesus explica reprimenda a Reinier: «Fez coisas que eu não queria. E quem manda sou eu!»

O Flamengo, este domingo, na deslocação à Chapecoense, em jogo a contar para a 23.ª jornada do Brasileirão, com um golo de Bruno Henrique (33').Sem Gabigol na equipa - a cumprir um jogo de suspensão por acumulação de cartões amarelos -, Jorge Jesus decidiu lançar o avançado brasileiro, de 28 anos, sozinho na frente, com Reinier no apoio.A projeção ofensiva do Flamengo, durante a primeira parte da partida, poderia ter levado a números completamente diferentes, não fossem os desperdícios dos dois jogadores na frente de ataque.No segundo tempo, o Mengão entrou 'adormecido' e Reinier - jogador que Jorge Jesus já tinha comparado a Kaká -, acabou por ser substituído (59'), com o técnico português visivelmente irritado com o jovem jogador de 17 anos.No final, Jesus explicou o motivo que o levou a substituir Orlando Berrio por Reinier. "O Reinier estava bem, mas tem apenas 17 anos, ainda tem que aprender algumas coisas. Fez coisas que eu pedi para ele não fazer. Por isso, tirei-o [do jogo] para ele aprender. E quem manda aqui sou eu", frisou o técnico português, na conferência de imprensa pós-jogo.