Jorge Jesus impede direção do Flamengo de viajar com os jogadores para Lima

O Flamengo fretou três aviões para Lima, capital do Peru, onde se vai realizar a final da Taça Libertadores, na qual o rubro-negro vai medir forças com o River Plate da Argentina.





Jogadores e equipa técnica viajam já esta quarta-feira e vão montar o quartel-general, tendo já agendada uma sessão de treino na quinta-feira e o habitual trabalho de adaptaçao ao relvado do Estádio Monumental de Lima, na sexta-feira, um dia antes da final. Ora, Jorge Jesus não permitiu que a direção, amigos, familiares e antigos jogadores viajassem juntamente com a equipa. Por isso, a direção do clube vai ter de se deslocar num avião diferente. Mas, há ainda um terceiro avião com 150 lugares que levará, então, a restante comitiva convidada para o jogo. No total, os responsáveis do Flamengo vão gastar cerca de 215 mil euros (um milhão de reais, moeda do Brasil).Entrando no campo das coincidências, o número do voo que vai transportar o plantel e respetiva equipa técnica é o 9381. Sendo que o Flamengo lidera o campeonato brasileiro, com 81 pontos, neste momento. Mas, também o voo de regresso ao Rio Janeiro tem que se lhe diga. O número é o 9719, sendo que 2019 pode representar o ano da segunda conquista da Libertadores por parte do clube carioca.