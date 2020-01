Jesus já sabe quando terá a primeira decisão de 2020

A CBF anunciou esta segunda-feira que a Supertaça do Brasil, prova que colocará frente a frente o Flamengo (campeão brasileiro) e o Athletico Paranaense (vencedor da Taça do Brasil), será disputada a 16 de fevereiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Será neste dia, a partir das 11 horas locais, que Jorge Jesus terá a chance de conduzir a equipa carioca ao primeiro título de 2020, isto depois de no presente ano ter conseguido conquistar o Brasileirão e a Copa Libertadores.





Para lá da conquista de mais um troféu, o Flamengo tem também em jogo um interessante prémio monetário de 5 milhões de reais (1,1 milhões de euros). Já o finalista vencido levará para casa 2 milhões de reais (440 mil euros).De notar que esta prova tinha a sua data inicialmente marcada para 19 de janeiro, mas foi reagendada devido à presença do Flamengo no Mundial de Clubes, prova na qual o conjunto orientado por JJ foi vicecampeão.