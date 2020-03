Jesus: «Não me vejo a treinar o Brasil... nem eles querem!»

Numa entrevista na qual colocou na gaveta o sonho de orientar Real Madrid e Barcelona, Jorge Jesus falou ainda da possibilidade que por vezes é levantada de orientar a seleção brasileira. Nesse sentido, JJ também parece ter colocado um ponto final no tema, desta feita de uma forma bastante curiosa.





"Faz parte do dia-a-dia do futebol. Estou convencido que nenhum treinador estrangeiro irá treinar a selecção brasileira. Aquilo que me importa neste momento é focar-me no Flamengo e não mais que isso. Não interessa pensar noutras coisas. O Brasil continua, e continuará, a ser sempre a seleção com mais talento no Mundo. Não me vejo (a treinar), nem eles querem que eu tenha essa possibilidade", declarou.