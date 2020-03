Jesus nega mudança para Benfica ou FC Porto no fim da época: «É totalmente mentira!»

Jorge Jesus não equaciona a hipótese de mudar-se no final da época para o Benfica ou FC Porto. "Isso é totalmente mentira, não tem ponta de verdade. O meu nome é sempre falado quando as coisas correm mal ao Benfica ou ao FC Porto. Todos os anos o meu nome surge associado a esse género de notícias. Que ninguém tenha dúvidas... hei de regressar a Portugal. Não sei quando, mas vou voltar a Portugal, pois é esse o meu projeto desportivo. Já lá treinei dois clubes e eles são três. Há também o Sp. Braga. Quando sair do Flamengo tenho a certeza de que vou para o meu país. Hei de terminar a carreira em Portugal",afirmou o treinador em entrevista à Fox Sports.

O vínculo de JJ com o Flamengo expira em maio, encontrando-se o campeão brasileiro a tentar prolongá-lo até dezembro de 2021. "Só quero falar quando as coisas estiveram praticamente definidas. Creio que vão resolver-se, pois a minha vontade é continuar. Está nas mãos do Flamengo. Tem a ver com o aspeto financeiro", explica o luso, de 65 anos, alertando: "A saudade [de Portugal e dos amigos] é a única coisa que me pode tirar do Flamengo. Mas a minha paixão pelo jogo é tanta que às vezes até me esqueço. Qual é o clube que me pode tirar do Flamengo? Não há muitos, se calhar nenhum! Sempre sonhei conquistar a Champions, mas o Flamengo alterou-me um pouquito o sonho."

O casamento entre JJ e o Fla corre bem desde o início muito por causa de Júlio César, antigo guardião do Benfica. "Quando aqui cheguei, os jogadores já conheciam a minha forma de trabalhar, a minha exigência. Ele tinha-lhes contado tudo. Falo muito alto e estou sempre a corrigir as coisas. Por vezes de forma agressiva. Ele deu o empurrão para que tudo corresse bem", relatou JJ, lembrando que tem uma relação de amizade com Jesualdo Ferreira, técnico do Santos.

O funcionamento da estrutura do Benfica merece elogios de JJ – "Vende jogadores como ninguém" –, que se considera um treinador ímpar. "Há treinadores que são criadores e outros que só sabem copiar. Eu sou um criador!", vincou.



Melhor treinador do Mundo é português



Portugal é o país onde nasceram vários dos maiores craques da atualidade. "Portugal é campeão da Europa e da Liga das Nações. O melhor jogador do Mundo é o Ronaldo. O melhor do futebol de praia é o Madjer. O melhor do futsal é o Ricardinho. Só falta encontrar a melhor jogadora. E quanto a técnicos? Para mim, o melhor treinador do Mundo é português, só não digo o nome ", anotou JJ, admitindo que o Special One teve um papel fundamental na internacionalização dos treinadores lusos: "Mourinho foi muito importante, foi ele que abriu as portas."