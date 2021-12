Jesus no Atlético Mineiro? «Não vou entrar nisso mas tem de ser um grande treinador»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rubens Menin é um dos integrantes do grupo de investidores que dá ao Atlético Mineiro a saúde financeira essencial para o sucesso do clube brasileiro. Ao lado de Renato Salvador, Rafael Menin e Ricardo Guimarães, gere o emblema e, por isso, as suas palavras nesta fase são determinantes para entender o que o futuro reserva e se Jesus está nessa equação.

À imprensa canarinha, o responsável garante que após a saída de Cuca, apenas um grande treinador poderá estar ao leme do Galo.

"O Atlético vai ter de arranjar um técnico à altura, porque o plantel exige isso. Não vamos colocar um treinador qualquer tendo um plantel como este. O Atlético tem um grande plantel, estrutura e temos que encotnrar um técnico à altura do Cuca. O nosso plantel é de muito gabarito e precisa de um grande técnico", destacou.

E será que esse homem pdoe ser Jesus? Resposta na ponta da língua: "Não vou entrar nisso. Vou deixar para o Rodrigo Caetano e para o presidente Sérgio Coelho. Acho melhor deixar essa decisão para a turma do futebol."