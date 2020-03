Jesus quer lateral mas Flamengo pede paciência

O Flamengo segue com seis vitórias consecutivas esta temporada, mas existe uma lacuna na equipa que Jorge Jesus quer ver colmatada. O técnico, de 65 anos, tem visto Rafinha a contas com lesões musculares e, segundo a imprensa brasileira, terá pedido à direção do Flamengo a contratação de um lateral-direito. Ainda assim, os dirigentes do Mengão consideram que não será correto ir agora ao mercado - que encerra dia 2 de abril no Brasil -, contra a vontade de JJ.

"É verdade que é uma preocupação neste momento o lateral-direito. É um sector da equipa que nos deixa apreensivos, não só pela diferença grande do Rafinha para a concorrência, mas também porque temos o menino [João Lucas] lesionado", disse o treinador português, perspetivando quem irá atuar hoje pelo Flamengo, na receção à Portuguesa, na Copa Rio: "Não vai haver tempo para recuperar e será o Berrío a ir a jogo. Temos de encontrar soluções!". Nessa partida, JJ deve optar por apresentar uma equipa secundária e a verdade é que o técnico abordou o que Berrío deve melhorar como jogador. "Tem de conhecer melhor as tarefas defensivas, mas pode ajudar a equipa", considerou.