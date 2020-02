Jesus ‘Superstar’: Flamengo pode conquistar 3 troféus em dez dias

O ano de 2019 foi de sonho para o Flamengo. A equipa conquistou o Campeonato Carioca no arranque do ano e no final do mesmo alcançou Brasileirão e Copa Libertadores com escassas horas de diferença. Agora um novo ano futebolístico arrancou por terras canarinhas e Jorge Jesus pode voltar a somar troféus em tempo recorde.





De resto, a formação liderada por Jorge Jesus pode conquistar 3 competições em dez dias. No domingo a equipa carioca defronta o Athlético Paranaense na Supertaça do Brasil, em Brasília, no mítico estádio Mané Garrincha.Segue-se, na quarta-feira, o encontro com o Independiente del Valle no Equador, na 1.ª mão da final da Recopa Sul-Americana, duelo entre o vencedor da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. A segunda mão acontece no Brasil, no dia 26.Mas antes desse segundo duelo com os equatorianos, há final da Taça Guanabara, frente ao Boavista ou ao Volta Redonda, no dia 22.Feitas as contas são 4 jogos em dez dias e com a possibilidade de erguer três troféus. Tem a palavra Jorge Jesus...