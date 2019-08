Jesus vai a exame na Libertadores

O Flamengo de Jorge Jesus tem pela frente um jogo de altíssimo risco na próxima madrugada (1h30). O Mengão recebe o Internacional de Porto Alegre na 1ª mão dos quartos-de-final da Taça Libertadores, um dos troféus que o técnico português já disse querer conquistar.

A expectativa é imensa! Depois da recuperação no campeonato - o Flamengo já só está a dois pontos do líder Santos -, a atenção está agora virada para este jogo. A última vez que o Flamengo venceu a Libertadores, em 1981, Jorge Jesus tinha 26 anos e atuava no V. Setúbal. Agora, a chegada do técnico, de 65 anos, dá esperança aos adeptos que ambicionam ver o Fla arrecadar a maior prova de clubes da América do Sul. Os bilhetes estão esgotados, assim como os 15 mil ingressos para o jogo da liga com o Ceará.

‘Gabigol’ trava a euforia

Gabriel Barbosa fica fora da convocatória devido a dores musculares e pede calma sobre a eventual conquista da prova. "Não pensamos nisso. Os adeptos não querem só a Libertadores, querem o Mundo! Estamos na luta!", refere o ex-avançado do Benfica. Filipe Luís, antigo defesa do Atlético Madrid, vai estrear-se na competição. "Estou ansioso! Depois de tantos anos a atuar na Champions e na Liga Europa, chega a vez da Libertadores. É especial. Para se ter uma carreira completa há que passar pela Libertadores",diz Filipe Luís.