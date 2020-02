Jesus vence Madureira (2-0) e está nas meias-finais da Taça Guanabara

O Flamengo venceu este sábado o Madureira por 2-0, numa partida que marcou a melhor casa da temporada no Estádio Maracanã. Gabriel Barbosa contou o primeiro golo aos 61 minutos e já em termos de compensação, aos 90'+3, Pedro fez o resultado final. O triunfo valeu o apuramento dos rubro-negros para as meias-finais da Taça Guanabara, do campeonato carioca, atrás do Boavista, que somou os mesmo 13 pontos do Mengão. No Grupo B, avançam Fluminense e Volta Redonda.





A partida, a contar para a 6ª jornada do campeonato carioca, ficou marcada por várias homenagens às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, decorrido um ano da tragédia. Fora do Maracanã, foram colocadas flores e faixas perto do muro com o rosto dos 10 jovens que perderam vida. Os jogadores do Flamengo entraram em campo com uma camisa branca, com a expressão "Nossos 10" e nas camisolas estavam os nomes dos jovens. Além do minuto de silêncio, as claques ficaram 10 minutos sem cantar para depois entoar o "Garotos do Ninho".O Maracanã contou com 60.054 espectadores, a melhor assistência esta temporada.