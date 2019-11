João de Deus revela como tenta impedir que nervosismo de Jorge Jesus dê mau resultado

Esteja a perder, empatar ou até mesmo a golear, Jorge Jesus não consegue manter uma postura calma fora das quatro linhas seja em que circunstância for. Contudo, no último jogo diante do Bahia, o antigo treinador de Benfica e Sporting cumpria castigado e não pôde marcar presença no relvado, sendo que João de Deus, treinador adjunto do Flamengo, foi chamado a orientar a equipa e voltá-la a colocar com 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, 2.º classificado do Brasileirão, a seis jornadas do fim.Na conferência de imprensa no final do jogo, João de Deus revelou como tenta acalmar o técnico fora das quatro linhas, assumindo que o mais "importante" é que Jorge Jesus não seja admoestado com cartões, de forma a que seja impedido de orientar a equipa em futuros confrontos, principalmente numa fase tão crucial da temporada como esta."Sabe que a emoção do jogo por vezes leva-nos a ficar um pouco mais ativos e todos nós funcionamos assim. É evidente que, quando isso acontece, de alguma forma tento que o mister não saia da área técnica porque é importante que não seja admoestado com cartões e que nós não fiquemos sem ele. Todos nós temos emoções e vivemos o jogo intensamente", afirmou o antigo treinador de Gil Vicente e Sporting B."Não é só o meu relacionamento com os jogadores, mas sim todos os elementos da equipa técnica. Vocês percebem que o carinho é extensível a todos os elementos da equipa técnica. Está ali o Evandro e vi ele a conversar, numa boa conversa com o Felipe e o Diego, é verdade que todos nós temos entre todos um relacionamento muito bom de trabalho, de rigor, quando estamos em contexto de treino ou de jogo, mas também temos os nossos momentos em que nos conhecemos um pouco melhor, em que saímos para conversar, ou até mesmo falamos sobre a família. Eles proporcionam-nos isso e nós aproveitamos e estamos todos próximos", finalizou.Na próxima quinta-feira, o Flamengo recebe o Vasco da Gama, em jogo da 33.ª jornada do Brasileirão, um jogo que marcará o regresso de Jorge Jesus ao banco do Mengão.