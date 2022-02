João Félix e os treinadores portugueses no Brasil: «Começaram a ver que ia dar resultado»

Para além das incidências do empate (2-2) entre o Atlético Madrid e o Manchester United, jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, João Félix foi ainda questionado sobre o fluxo de treinadores do nosso país rumo ao futebol brasileiro, que se tem acentuado nos últimos tempos, nomeadamente com a oficialização de Vítor Pereira no Corinthians e o forte interesse do Botafogo em Luís Castro. O avançado português salientou a qualidade dos técnicos portugueses."Quando o Jorge Jesus foi para lá, como ele fez um bom trabalho, os brasileiros começaram a ver que apostar em treinadores portugueses ia dar resultado. Depois foram buscar o Abel e correu melhor ainda, com duas Libertadores seguidas. Vi que agora o Vítor Pereira foi para o Corinthians, o Luís Castro esteve para ir para o Botafogo, mas não foi. Há que dar valor aos treinadores portugueses, porque temos treinadores muito bons, que percebem e conseguem colocar uma equipa no nível máximo. Há que apostar neles", rematou aos microfones da 'TNT Sports Brasil'.