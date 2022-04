João Henriques: «Sou treinador do Mundo e o Brasil é um daqueles campeonatos que me fascina»

João Henriques deixou o Moreirense em novembro e foi apontado aos brasileiros do Internacional de Porto Alegre nos últimos dias. O técnico português garantiu que veria com bons olhos uma 'aventura' no Brasil."Sou treinador do Mundo e o Brasil é também um daqueles campeonatosque me fascina, pelas torcidas que são fantásticas, cada jogo é uma festauma alegria, os jogadores têm muito talento obviamente que participarnum campeonato desses é tremendo e depois tem clubes com umadimensão incrível que cativa qualquer treinador. Sim, é um objetivo sehouver oportunidade de treinar no Brasil", garantiu em declarações ao canal 'transfer24'.O treinador, de 49 anos, comentou também a evolução de Zaidu no FC Porto, jogador que orientou quando esteve ao serviço do Santa Clara. "O caso do Zaidu que é o lateral esquerdo do Porto passou a ser internacional pela Nigéria, passou de uma série D [quarto escalão] em Portugal para o Santa Clara e do Santa Clara foi para o FC Porto. Ele chegou ao Santa Clara indicado para ser um central e eu olhei para as características e coloquei-o como lateral esquerdo. É um jogador que tem evoluído muito e vai evoluir", frisou.