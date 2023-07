João Magno vai ser reforço do Goiás de Armando Evangelista. A confirmação do acordo está para breve, tanto que o avançado, de 26 anos, já aterrou no Brasil, preparando-se agora para cumprir os habituais exames médicos e assinar. Ao que tudo indica, já deverá ser opção para o jogo com o Santos, no dia 9.Depois de dar nas vistas no Dudelange, do Luxemburgo, clube no qual assinou exibições positivas até na Europa, o dianteiro vai agora cumprir o sonho de jogar na série A do Brasileirão.João Magno, refira-se, recusou outras propostas financeiramente mais vantajosas, nomeadamente da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, numa ótica de valorizar um plano de carreira que privilegie, por agora, o campo desportivo.No Brasil, o avançado vai trabalhar com Armando Evangelista, técnico que já o conhece da passagem que este teve pelo Canelas. Magno, aliás, foi até opção para o Arouca liderado na altura pelo técnico, mas o Paços antecipou-se e garantiu a sua contratação para a época 2022/23, pese embora o dianteiro nunca se tenha estreado porque saiu amigavelmente pouco depois para rumar ao Dudelange.