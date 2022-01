João Pedro Sousa está na mira do Goiás

O técnico João Pedro Sousa estará na mira do Goiás para ser o treinador principal do emblema recém-promovido ao primeiro escalão do futebol brasileiro. A informação é avançada pelo 'Globoesporte'.O diretor-desportivo do Goiás, Harlei, esteve em Portugal à conversa com o técnico, de 50 anos, que deixou o Boavista em novembro e está livre desde então.João Pedro Sousa conta também duas temporadas como treinador-principal do Famalicão no currículo em escalões profissionais.