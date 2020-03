Jogador de Jorge Jesus arrisca prisão

Bruno Henrique, extremo e estrela do Flamengo, foi depor no início da tarde de ontem à esquadra policial da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, acerca do uso de uma carta de condução falsa. Depois de marcar um dos golos da vitória (3-0) da equipa de Jorge Jesus sobre o Barcelona (Equador), o brasileiro de 29 anos defendeu-se do delito de que o acusam. A operação stop que deu origem ao processo é do dia 29 de fevereiro, data em que o jogador ficou com a sua documentação apreendida. Do ponto de vista penal, Bruno Henrique arrisca até seis anos de prisão.