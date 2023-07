Jogador do Corinthians assaltado e agredido com arma na cabeça à saída do centro de treinos

Gustavo Mosquito, avançado do Corinthians que está a recuperar de lesão, foi, esta sexta-feira, assaltado e agredido com uma arma na cabeça à saída do centro de treinos do clube, denunciou a sua mulher nas redes sociais."Infelizmente, o Gustavo foi assaltado quando saía do centro de treinos. Vieram dois rapazes armados e assaltaram-no. Ele não estava com o carro blindado. Roubaram-lhe o telemóvel e é por isso que estou a fazer este vídeo. Se receberem mensagens ou chamadas a pedir 'pix' [forma de pagamento no Brasil] ou qualquer coisa, não é ele. Levaram a nossa aliança, os pertences dele, até lhe levaram os ténis... Infelizmente é este o mundo em que vivemos. Uma pessoa trabalha, trabalha e trabalha para conquistar as coisas e vem uma pessoa com uma arma e leva. Até lhe bateram com a arma na cabeça, mas felizmente ele está bem", revelou Rafa Sottomaior, num 'story' no Instagram.Refira-se que o Corinthians vive atualmente um momento frágil, que já levou a manifestações de vários adeptos. O clube ocupa o 16.º lugar do Brasileirão à passagem da 13.ª jornada, com apenas um ponto de vantagem para o Goiás de Armando Evangelista, o primeiro emblema em zona de despromoção.