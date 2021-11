Jogador do Cruzeiro anuncia fim da carreira... sem informar o clube

Rafael Sóbis, avançado brasileiro de 36 anos, anunciou o fim da carreira como jogador profissional. O jogador do Cruzeiro foi utilizado na última madrugada na vitória do emblema mineiro diante do Brusque (2-0), em partida a contar para a 34ª jornada da Série B do Brasileirão.O anúncio apanhou de surpresa todo o universo do clube, uma vez que o veterano só anunciou, visivelmente emocionado, a decisão já nas declarações de rescaldo da partida, sem qualquer aviso prévio.Ao longo de 17 anos, Rafael Sóbis representou Internacional, Real Betis, Al Jazira, Fluminense, Tigres, Ceará e Cruzeiro, para além da seleção brasileira, pela qual somou oito internacionalizações.