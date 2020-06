Jogador do Cruzeiro sofre grave acidente: despista-se e carro cai de penhasco com 300 metros

O médio Henrique, recentemente contratado pelo Cruzeiro, sofreu esta sexta-feira um grave acidente na zona de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando perdeu o controlo do seu carro e se despistou caíndo de um penhasco com 300 metros. Apesar da violência do acidente, o jogador de 35 anos acabou por escapar ileso, sofrendo apenas ferimentos leves. Ainda assim, seguirá hospitalizado em observação.





De referir que o carro do médio caiu numa zona de difícil acesso, o que obrigou a um trabalho de resgate algo complicado, com o recurso até a técnicas de rapel para retirar o jogador do veículo. Segundo as autoridades, que se tiveram de debater ainda com o facto de já ser noite, Henrique foi resgatado consciente, mas apresentou-se "desorientado e confuso", provavelmente ainda abalado pelo acidente.De resto, as autoridades assumem que o carro em causa, um Land Rover, pode ter sido chave para impedir que o jogador tivesse lesões graves. "São diversos fatores, até mesmo sorte. Sem sombra de dúvidas que as tecnologias envolvidas ali no veículo ajudaram bastante para que ele saísse com o mínimo de lesão. Realmente, a gravidade do acidente foi algo considerável. O veículo desceu capotando cerca de 300 metros e a vítima sair sem nenhum tipo de fratura ou lesão grave aparente é algo a ser considerável", explicou o capitão Tiago Costa, responsável pelo resgate do jogador.