Jogador do Flamengo forçado a deixar jogo devido a corte num testículo

Gustavo Henrique foi substituído na primeira parte do jogo do Flamengo com o Corinthians, que o clube do Rio de Janeiro ganhou ontem por 5-1, com um corte num testículo.





Numa primeira fase o defesa central saiu do campo para trocar os calções, que estavam manchados com sangue, mas poucos minutos depois teve mesmo de ser substituído por Domènec Torrent.Mais tarde, depois do jogo, o Flamengo explicou em comunicado que "o atleta sofreu um trauma no testículo".Gustavo Henrique esteve em observação, o sangue acabou por estancar, mas o departamento médico do clube continua a acompanhar a situação.