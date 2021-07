Jogador do Flamengo pediu ajuda a Jorge Jesus: «Estava no hotel e quis suicidar-me»

Os problemas psicológicos revelados pela ginasta norte-americana Simone Biles levaram muitos desportistas a admitir já terem passado (ou estarem a passar) por uma depressão. Michael, jogador do Flamengo, reconheceu isso mesmo numa entrevista ao canal do Youtube 'Barbaridade', adiantando ter tido pensamentos suicidas em 2020, quando Jorge Jesus ainda era o treinador da equipa.





"Tive uma depressão no ano passado e sofri muito com isso. Estava no hotel e quis suicidar-me. Vieram-se à cabeça certos pensamentos e queria saber como era atirar-me do prédio. Então, gritei por socorro, pela minha mulher, pelo doutor Tanure, pelo Diego Ribas, pelo Diego Alves, pelo Filipe Luís, pelo Rafinha e pelo Marcos Braz também. Eles fizeram-me sentir querido, abraçado. Tiveram um cuidado comigo que ninguém antes tinha tido", contou o avançado, de 25 anos.O jogador explicou também que chegou a ser encontrado pela mulher encolhido no chão, de madrugada. Não conseguia dormir sozinho. Encheu-se de coragem e foi conversar com Jorge Jesus. "No momento em que eu mais precisei de um amigo, os funcionários do Flamengo estenderam-me a mão. Deus usa as pessoas para ajudar. Hoje posso dizer que a depressão é um problema que tem cura, pelo menos para mim teve. Consigo exercer melhor minha profissão. Houve um dia em que não estava a conseguir concentrar-me e fui ao quarto do Jesus e disse-lhe: "manda-me embora, rescinde o meu contrato, sei lá, faz o que bem entenderes". Eu chorava, não conseguia expressar-me como deve de ser. Não conseguia dormir sozinho. Ele disse que não me mandaria embora e perguntou-me se dormia bem em casa." O treinador colocou-o no quarto com Ramon ou Matheuzinho durante os estágios.O jogador começou a ser acompanhado por um psicólogo e por um psiquiatra e diz que hoje está bem melhor. "Sou muito grato pelo que fizeram por mim. Não tenho vergonha de falar disto porque quase toda a gente passa por depressão, mas ninguém o assume. O orgulho não serve para nada, só serve para nos matar. A gratidão que eu tenho pelo Flamengo, principalmente pelos seus profissionais, será para o resto da minha vida. Quando eu mais precisei de um amigo, o Flamengo estendeu-me a mão."