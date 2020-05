Jogador do Grémio chora morte do avô: «Coronavírus não é simplesmente uma 'gripezinha'»

Everton está de coração partido com a morte do avô, vítima de coronavírus. O avançado brasileiro do Grémio publicou no seu Instagram uma homenagem, com fotos antigas suas e do avô.





"Sua partida quebrou meu coração, nunca tinha sentido algo assim antes. Parece que o mundo desabou, fiquei sem chão, e meu Vô não tenho palavras para descrever o homem que você foi, sempre fez presente na minha vida. Em saber que você morreu em Cristo, isso me conforta. Seu Francisco que falta você já faz", escreveu numa das imagens."Isso [Coronavírus] não é simplesmente uma 'gripezinha' e está mais perto do que imaginamos", acrescentou o futebolista alertando para a gravidade da doença, que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, desvaloriza.