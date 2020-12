Jogador do Internacional admite que drogou uma mulher numa festa

O futebolista Matheus Monteiro, da equipa de sub-20 do Internacional de Porto Alegre, reconheceu num vídeo que drogou uma mulher. O companheiro de equipa, Luiz Vinicius, divulgou o vídeo e clube acabou por despedir os dois jogadores. A imprensa brasileira revela que a polícia deverá investigar o sucedido.





Oi @SCInternacional, espero ele longe do meu clube. Obrigada pic.twitter.com/5q4gBKbISk — gabrielle lemos | #CHAPA04 (@gabrieIIeIemos) December 1, 2020

No vídeo que ganhou grande notoriedade nas redes sociais, Matheus conta como o fez. "Coloquei uma bala [comprimido] no copo dela e ela ficou daquele jeito. Nem se ligou na cena. Ela ia bebendo, eu peguei no copo dela, parti um pedacinho [do comprimido] e larguei ali [no copo]. Ela ficou mal. E eu entrei para o quarto...", diz o futebolista. O vídeo foi cortado neste momento, deixando no ar o que Matheus teria feito com a mulher no quarto.O clube analisou as imagens e decidiu despedir os dois jogadores. "Temos uma responsabilidade no clube, formamos pessoas, não apenas jogadores. Nestes casos não podemos agir de outra forma. Não pactuamos com atitudes inadequadas", disse o diretor da formação do Internacional, Fabrício Delaix, à Revista Colorada.