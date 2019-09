Jogador do Palmeiras teve de ser defendido pela mulher

O desaire do Palmeiras às mãos do Flamengo, por 3-0, deixou o ambiente no seio do Verdão bastante complicado. De resto, a direção do emblema determinou que os treinos serão todos à porta fechada esta semana, sem que seja sequer revelado o horário dos mesmos.

Quem já sofreu com a ira dos adeptos foi Bruno Henrique. O jogador foi abordado na rua, sendo apelidado de ‘pipoqueiro’ e foi necessária a intervenção da mulher do jogador, que foi bem direta: "Quer xingar? Vai no estádio!"