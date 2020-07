Jogador do Santos, de Jesualdo Ferreira, testa positivo à Covid-19

A imprensa brasileira avança, esta quarta-feira, que um jogador do Santos, equipa orientada pelo treinador português Jesualdo Ferreira, testou positivo à Covid-19 nos últimos testes realizados ao plantel. A identidade do atleta não foi revelada pelo emblema brasileiro.





De acordo com o 'Lance', o jogador em causa já se encontra isolado do restante grupo de trabalho e será uma das baixas para o técnico luso, de 74 anos, para a reta final do Campeonato Paulista. Este que é o quinto caso positivo à Covid-19 no plantel do Santos.