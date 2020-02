Jogador do Vasco da Gama parte dedo do pé na folga de Carnaval

Época de habituais excessos em solo brasileiro, o Carnaval provocou já uma baixa no plantel do Vasco da Gama. Talles Magno, jovem avançado que tem sido um dos destaques do clube carioca apesar dos seus 17 anos, sofreu uma grave lesão na noite de segunda-feira, ao fraturar o quinto metatarso do pé esquerdo num momento de lazer, algo que o obrigará a ser submetido a uma intervenção cirúrgica e também a um período de ausência prolongado.





Segundo detalhou o clube carioca, a lesão de Talles Magno sucedeu quando o jovem "pisou em falso numa pedra, no fundo de uma piscina de água natural". Na nota divulgada, o Vasco revela que a lesão foi detetada após a realização de exames, que determinaram também a realização de uma operação para debelar o problema.