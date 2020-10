Jogador do Vasco da Gama sobre Sá Pinto: «Explosivo»

Carlinhos trabalhou com Ricardo Sá Pinto no Standard Liège em 2017/18 e reencontra o treinador português, agora no Vasco da Gama. O médio foi chamado para alinhar contra o Corinthians, naquela que - segundo a imprensa brasileira- foi a sua melhor atuação no Vasco, não obstante a derrota, por 2-1. E em declarações à televisão do clube, não se coibiu de elogiar o técnico.





"O Ricardo é uma boa pessoa. Foi jogador e traz consigo aquela garra, a vontade de vencer. É um 'cara' explosivo quando quer", referiu Carlinhos."Mostrou no jogo com o Corinthians que é bastante intenso à beira do campo, gosta de pressionar, de estar junto da equipa. Vai ajudar-nos muito esta temporada", acrescentou o jogador.