Jogador que se despiu para festejar golo suspenso por oito jogos

Quando em dezembro, no encontro entre Sampaio Corrêa e Maricá, decidiu festejar a vitória ao baixar os calções e exibir (alegadamente sem querer) aquilo que não devia, Emerson Carioca estaria longe de imaginar que a brincadeira lhe iria sair bem cara. Agora vinculado à Portuguesa, o avançado foi esta quinta-feira suspenso por oito jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), uma sanção que o deixará de fora em boa parte do estadual carioca.





Na hora de justificar aquele festejo, o jogador de 25 anos explicou que perdeu a cabeça naquele momento devido ao sucedido noutros encontros com este mesmo adversário. No seu relato, Carioca explicou "que em três jogos anteriores a equipa técnica do Maricá o vinha difamando, chamando-o de gordo, alcoólico e macaco gordo. E que ficou chateado com ocorrido".Ainda assim, refira-se que estes oito jogos não dizem apenas respeito ao festejo. De acordo com o TJD-RJ, o jogador da Portuguesa foi punido em seis encontros por "participar em rixa, conflito ou tumulto, durante a partida", sendo os restantes dois referentes à tal celebração 'sui generis'.