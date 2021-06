Jogadores ameaçam com boicote mas Jair Bolsonaro reitera apoio à Copa América

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, reiterou junto da Conmebol o seu apoio à Copa América, não obstante os protestos dos jogadores, que são contra a realização da prova, por causa da pandemia.





Bolsonaro participou por videoconferência numa reunião do conselho da Conmebol, onde garantiu que o país está pronto para colaborar na organização do torneio.Segundo a imprensa brasileira, os dirigentes do organismo ficaram satisfeitos, pois viram reforçada a sua convicção de que a prova deve ser realizada. Mas houve dirigentes de seleções sul-americanas que admitiram que o torneio enfrenta problemas. Brasil, Uruguai e Argentina reconheceram que estão a lidar com resistências internas.Segundo o 'Globo Esporte', os jogadores brasileiros preparam um comunicado conjunto sobre o impasse. Não se sabe se pretendem boicotar o torneio ou disputá-lo sob protesto.O arranque da Copa América está marcado para o próximo dia 13 de junho.