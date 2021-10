Jogadores do Cruzeiro anunciam greve devido a salários em atraso

A viver um momento de grave crise financeira, o Cruzeiro tocou ainda mais no fundo esta quarta-feira, quando os jogadores do plantel principal confirmaram os rumores que circulavam e anunciaram a intenção de cumprir um período de greve, em protesto com os largos meses de salários que têm em atraso.





Esta decisão, segundo a nota divulgada, deve-se também à situação vivida por funcionários do clube, os quais têm sobrevivido nos últimos tempos muito por conta da própria ajuda dos futebolistas. De acordo com o escrito pelos jogadores numa nota conjunta, há dívidas ainda referentes a 2020 por pagar e há jogadores que têm até seis meses de salários em atraso.Atualmente 11.º na Série B do Brasileirão, o Cruzeiro está a 9 pontos da zona de subida e está em posição delicada para conseguir o retorno à elite do futebol canarinho.