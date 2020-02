Jogo do Flamengo na Supertaça do Brasil estreia VAR na sede da CBF

A final da Supertaça do Brasil entre Athletico Paranaense e Flamengo, no próximo dia 16, vai estrear uma novidade no VAR. Pela primeira vez, o vídeo árbitro não vai ficar numa sala dentro do estádio, como acontece em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas sim numa sala na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).





O jogo decorrerá no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, enquanto o VAR estará no Rio de Janeiro.Segundo o responsável pela arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, este será o novo modelo a seguir pelo Brasileirão.