"Jogo pela Integridade" junta ex-estrelas do futebol no Estádio do São Paulo

A Siga Latin America, líder global em integridade desportiva, e o São Paulo, seis vezes campeão brasileiro, uniram-se e vão realizar o "Jogo pela Integridade" a 4 de setembro às 19 horas, no Estádio do Morumbi, numa partida que vai juntar grandes figuras do mundo do futebol.Ronaldo Nazário, Zetti, Paulo Silas, Cicinho e Grafite marcarão presença no evento, além de atletas de renome de outras modalidades.O encontro tem a particularidade de ser disputado sem árbitro, "visando reforçar a mensagem de responsabilidade individual e coletiva em prol da integridade e fair play dentro e fora do campo", pode ler-se no comunicado da organização.A entrada para o evento solidário requer a entrega de 1kg de alimentos não perecíveis, ou seja, comida que contenha um maior prazo de validade.