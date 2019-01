Jogou com Neymar e abandonou carreira para ser padeiro: «Fartei-me das humilhações»

Tem apenas 29 anos, mas já pendurou as chuteiras. Jefferson Café 'nasceu' para o futebol no Santos, ao lado de craques como Neymar e Ganso, mas a vida levou-o a seguir por um caminho diferente e agora abraçou uma nova profissão: trabalha numa padaria.Ao 'Globoesportes' o antigo trinco contou que tomou a decisão depois de ter passado vários anos a jogar em clubes pequenos, onde muitas vezes não recebia o salário. Depois de uma experiência frustrante no Tocantins decidiu que o melhor seria mesmo parar."Fartei-me das humilhações e da cobardia do futebol. Decidi parar porque é difícil. No ano passado joguei no Tocantins, não recebi nada até hoje e ainda voltei lesionado. Eles oferecem-nos uma ninharia. É muita humilhação. O futebol nos clubes pequenos é muito complicado", contou o ex-jogador, que foi bicampeão paulista de sub-20.Jefferson não teve a sorte de outros jogadores que despontaram na mesma altura no Santos. Em 2011 pediu para ser emprestado ao Santo André, para jogar mais, uma decisão que lamenta até hoje. "A única coisa que me arrependo foi ter saído do Santos para o Santo André. Foi a pior decisão da minha vida! Devia ter esperado. Não aguentei esperar, eu era 'moleque' novo, queria jogar... Se tivesse ficado no Santos, creio que teria oportunidades. Porque os meninos que subiram no meu lugar tiveram. A minha saída abriu espaço."Agora, vive uma realidade diferente. "A frustração é enorme. É um sonho que temos de perseguir. Mas passamos por tanta coisa que acabamos por tomar a decisão de parar. Tenho muitos amigos que começaram comigo no Santos e que também pararam. É porque não dá mais, você chega ao limite. Temos família, filhos, esposa e casa, não dá para trabalhar três meses e ficar nove em casa."Por isso não desperdiçou esta oportunidade de trabalho, agora com as mãos. "Faço de tudo na padaria, faço pão, trabalho. Tive de aprender, claro. A padaria fica aqui no meu bairro e é de um amigo meu."