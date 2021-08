Jogou no Benfica, Sp. Braga ou Rio Ave e agora está perto do Internacional de Porto Alegre

O futuro de Filipe Augusto pode muito bem passar pelo Internacional de Porto Alegre. De acordo com vários meios de comunicação brasileiros, o clube gaúcho está a tentar garantir a contratação do médio, de 28 anos, que em Portugal representou Benfica, Sp. Braga e Rio Ave.





Aliás, deixou o emblema de Vila do Conde no fim da época passada, após a queda do clube à 2.ª Liga. De acordo com a imprensa brasileira, o jogador por se encontrar livre até pode ser inscrito após o fecho do mercado, que encerrou ontem no Brasil.