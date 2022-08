John Textor: «Detesto contrariar os adeptos mas o Luís Castro tem feito um trabalho incrível no Botafogo»

John Textor afastou a contestação em torno da equipa e 'ilibou' Luís Castro das críticas dos adeptos. O acionista maioritário do Botafogo pediu tempo à 'torcida' para um "projeto que começa do zero"."Nós não trouxemos o Cristiano Ronaldo, Cavani ou James Rodríguez mas montámos um plantel de 11 a 12 milhões de reais (2,1 a 2,4 milhões de euros) por mês em valores de salários, o que representa 130 milhões de reais (25,5 milhões de euros) por ano. O nosso investimento no plantel deve ser o sexto no campeonato, o (André) Mazzuco e (Alessandro) Brito estiveram muito bem no que eu pedi para eles fazerem que foi contratar 27 jogadores de nível de Série A brasileira. Nós tínhamos três. Acho que vamos ganhar jogos e perder outros. Todas estas baboseiras de demitir o treinador não dão para comentar, é preciso dar tempo a um treinador, especialmente quando pedes a um treinador algo inédito que é começar um projeto do zero. Odeio contrariar os adeptos, mas acho incrível o trabalho que ele tem feito aqui. Estou muito orgulhoso. Estamos a sentir-nos muito bem em relação aos jogadores", frisou em declarações ao 'Canal do TF', no Youtube.O empresário norte-americano lamentou as ausências de jogadores da equipa que neste momento figura no 14º lugar do Brasileirão e que subiu esta temporada ao principal escalão do futebol brasileiro."Eu nunca vi uma equipa com tantas lesões e jogadores a faltarem. Posso dizer que o Liverpool não vence equipas medianas da Premier League com sete ausências. As melhores equipas do Mundo não fazem isso, por que é que o Luís Castro conseguiria? Eu acho que estivemos muito bem. Temos dez novos jogadores e o trabalho dele fica mais difícil porque os jogadores sem espaço estão a começar a sair por empréstimo para recuperarem valor. São muitas mudança para ele. Disse que ele tem muitos jogadores espetaculares agora, mas parece que um ou dois parecem quebrar o sistema. Sei o que os adeptos não o sabem porque tenho noção do plano do jogo, alguns jogadores podem não estar com afinidade ao plano de jogo mesmo sendo muito bons", frisou, voltando a dizer que "Luís Castro é o homem certo para o trabalho"."É um professor, um criador de sistema, um técnico, ele entende o jogo, o jogo não é diferente aqui do que é na Bélgica. Esse é o homem certo para o trabalho e os jogadores têm de jogar. O jogo de semana passada [contra o Juventude[ teve um começo horrível, a bola veio do lado esquerdo da nossa defesa, onde somos muito fortes e o ponta estava muito bem. O nosso central estava numa boa posição para defender, corta a bola mas ela voltou para o pé do avançado e isso é o futebol. Eu não mudaria o lateral-esquerdo, o central ou treinador, mas sofremos um golo do últimoa classificado e isso é inaceitável, mas acontece", assumiu John Textor.