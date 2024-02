John Textor faz história: Transferência de Luiz Henrique bate recorde

Foi há poucos dias que Record lhe deu conta de que o avançado Luis Henrique, que se encontrava ao serviço do Betis, não ia seguir viagem nem para o Fluminense nem para o Flamengo, uma vez que ia optar por rumar à Bundesliga para assinar contrato com o RB Leipzig. A verdade é que neste louco mundo do mercado de transferências tudo pode acontecer e o Botafogo de John Textor apareceu na área, bateu no peito e marcou um golo histórico.

Tudo porque o Fogão conseguiu fintar a concorrência e garantir a contratação do jogador, numa operação que pode chegar aos 20 milhões de euros, se juntarmos metas e bónus. Assim sendo, John Textor registou a maior contratação da história do futebol brasileiro em valores nominais.

O jogador de 23 anos assinou por 5 anos e torna-se a principal figura do projeto desportivo do Botafogo, que desde a chegada do empresário norte-americano John Textor tem sofrido mudanças profundas com o objetivo de se afirmar como integrante da linha da frente do desporto-rei no Brasil.