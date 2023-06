John Textor promete subir salário de Luís Castro

John Textor promete a Luís Castro um aumento salarial, entre outras benesses, procurando assim evitar que o treinador português aceite a multimilionária proposta do Al Nassr de Cristiano Ronaldo e abandone o projeto do Botafogo, atual líder isolado do Brasileirão. A informação é veiculada pelo 'Globoesporte', o qual sublinha que a permanência do luso de 61 anos permanece indefinida e exclusivamente nas mãos do próprio.

O Botafogo enfrenta na próxima madrugada o Magallanes, no Rio de Janeiro, em jogo respeitante à 6ª e última jornada do Grupo A da Taça Sul-Americana [o clube carioca lidera a poule com 9 pontos, tantos quantos o LDU Quito]. Depois desse embate, Luís Castro tomará a decisão final relativamente ao convite da Arábia Saudita, encontrando-se obviamente de pé a possibilidade de o duelo com o Magallanes ser o último com ele ao leme.

Consciente do perigo que corre, o dono do Botafogo tem mantido diversas reuniões de trabalho que Luís Castro, cujo contrato é válido até março de 2024. De acordo com o 'Globoesporte', John Textor não terá formulado qualquer proposta ao treinador português com vista a uma renovação do contrato. No entanto, terá debatido com ele diversos cenários caso opte por recusar a proposta do Médio Oriente. Se tal suceder, Luís Castro terá um assinalável aumento salarial e verá reforçado o seu poder de decisão em relação ao projeto. John Textor ter-lhe-á também prometido uma maior atenção à estrutura de futebol do clube. Ainda segundo o 'Globoesporte', o dono do Botafogo terá aproveitado o encontro para abordar a questão dos reforços, não existindo, contudo, qualquer garantia relativamente a novas contratações.

Salário anual de 6M€

O Al Nassr procura seduzir Luís Castro através de uma chuva de milhões. O 'Globoesporte' refere que o emblema de CR7 propõe ao treinador português um ordenado anual de 6 milhões de euros [livres de impostos], a que acresce uma moradia avaliada em 2,5 milhões de euros. O Botafogo, esse, tem a seu favor a fantástica relação de Luís Castro com os jogadores e funcionários do clube. Todavia, no sentido de precaver a eventual saída de Luís Castro, o clube do Rio de Janeiro já tem três nomes em carteira. Quem são eles? Os portugueses Bruno Lage [sem clube] e Vítor Severino [atual adjunto de Luís Castro] e o brasileiro Rogério Ceni [sem clube].