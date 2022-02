John Textor quer Botafogo com estilo definido e dá o Benfica-Bayern como exemplo

John Textor definiu um prazo de "três a cinco anos" para não haver qualquer dúvida sobre o estilo de jogo do Botafogo, a aplicar das camadas jovens à equipa principal. Essa foi mesmo a razão para o despedimento do treinador Enderson Moreira e para o empresário se virar para o mercado português em busca do sucessor com Luís Castro a aparecer bem posicionado."Qual foi o nosso estilo de jogo? As responsabilidades dos jogadores... Estava claro o que eles estavam a fazer? Qual era a identidade?", questiona em entrevista ao 'Globoesporte', valorizando de seguida a aposta que tem sido feita em treinadores portugueses."Há uma conexão maior entre Portugal e Brasil. Um desejo, uma inclinação das pessoas de Portugal de olhar para o Brasil e tentar entender o jogo no Brasil, os jogadores do Brasil. Acho que essa é uma razão pela qual Portugal se tornou uma ponte tão eficiente entre o estilo de jogo, a criatividade, a capacidade técnica dos jogadores do Brasil e a Europa. É quase um trampolim para os jogadores do Brasil", referiu.E ainda sobre o estilo de jogo, Textor recorda o que viu no jogo entre o Benfica e o Bayern para a Liga dos Campeões. "Sempre que o Benfica estava pronto para o desafio, com seus grandes jogadores e a sua incrível ambição, o Bayern Munique anulava a pressão, tocando a bola. E aí a pressão parava. E aí, o Bayern de Munique era só esperar, esperar e destruir".