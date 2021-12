John Textor também vai investir no futebol brasileiro

Depois da aquisição de parte do Crystal Palace , da tentativa de entrada (sem sucesso) na SAD do Benfica e da notícia de ontem sobre a negociação para adquirir os belgas do RWD Molenbeek , John Textor prepara-se para fechar mais um investimento no futebol. De acordo com o Globoesporte, o próximo clube na mira do milionário norte-americano é o Botafogo, pelo qual já estará em negociações para a compra da Sociedade Anónima do Futebol (SAF).Segundo a mesma publicação, Textor irá dar entrada com um investimento na ordem dos 64 milhões de euros, um valor ligeiramente acima daquele que Ronaldo colocou na mesma para entrar no Cruzeiro. E essa foi desde logo uma exigência por parte de quem geriu o processo: a entrada de capital teria de ser superior à que foi realizada na Raposa. Ao que tudo indica, o processo de compra deverá ficar concluído já no mês de janeiro, permitindo viabilizar os investimentos do clube tendo em vista a nova temporada.O Botafogo, refira-se, vai voltar à Série A do Brasileirão na próxima temporada, depois de nesta época ter dominado o segundo escalão.