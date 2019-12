Jorge Jesus aborda o futuro e a possível pré-temporada do Flamengo em Portugal

Jorge Jesus esteve, esta terça-feira, presente no Consulado de Portugal no Rio de Janeiro, numa sessão de autógrafos do lançamento do livro "Mister Jesus – Quebrando Paradigmas no Futebol" e, no final, em conferência de imprensa, abordou o Mundial de Clubes – competição que se inicia esta quarta-feira e termina no próximo dia 22 de dezembro.Após as perguntas dos jornalistas presentes sobre o Liverpool, maior candidato à conquista do troféu, o treinador português do Flamengo preferiu acautelar-se nas palavras, afirmando que a conquista da prova seria "um sonho"."Faltam dez dias para a disputa de um título muito importante. Conquistá-lo é um sonho de todos nós, do Flamengo, da equipa técnica e dos adeptos. Para isso, temos de pensar nas estratégias", afirmou Jorge Jesus.Chegado ao Flamengo em junho deste ano, o treinador português afirma que a adaptação ao clube e à realidade do campeonato brasileiro "não poderia ter sido melhor" e destacou o "carinho" que recebe constantemente por parte dos adeptos do Mengão."Desportivamente, não poderia ter sido melhor. Por isso, falo em valorizar todo o carinho que tenho recebido. Quando tiver de tomar uma decisão [quanto ao futuro], certamente que o carinho dos adeptos vai ter muita influência", frisou.Depois de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ter afirmado que o Flamengo estaria tentado a realizar a, Jorge Jesus apontou que a decisão terá de ser sempre da direção. "Em janeiro, podemos treinar no Algarve, longe do calor do Rio de Janeiro. Mas, inicialmente iríamos para os Estados Unidos. A direção está a decidir isso. Vamos aguardar", concluiu.