Jorge Jesus adianta data para regresso dos adeptos aos estádios

Jorge Jesus não tem dúvidas que o futebol, dentro de poucos meses, vai voltar a ter público nos estádios, cenário que atualmente não é possível na maioria dos campeonatos.





', o treinador português abordou ainda o nível de segurança que o Flamengo dá a todos os seus profissionais, um clube que diz "servir de exemplo" no Brasil."Fui testado 16 vezes. Mas tanto eu como os meus jogadores o meu porto seguro é no centro de treinos a treinar. A equipa médica do Flamengo controla uma população toda testada. Lá estamos à vontade. Flamengo deve servir de exemplo para as grandes empresas do Brasil. É isolar, testar e prevenir. Em casa não somos testados. Sendo testados, a população está segura. O futebol, dentro de pouco tempo, setembro ou outubro, vai ter espetadores. Vamos ser obrigados a viver com o vírus, mas tendo respeito pelos outros e não pensar que a nós não acontece. Uns vão ter e outros não", apontou o técnico português.