Jorge Jesus após derrota na Taça Libertadores: «Resultado não foi o esperado...»

Adeptos do Flamengo fazem 'espera' aos jogadores no hotel e pedem satisfações Adeptos do Flamengo fazem 'espera' aos jogadores no hotel e pedem satisfações

Jorge Jesus estava naturalmente frustrado com o, na primeia mão dos oitavos-de-final da Taça Libertadores. Mas o treinador tentou deixar uma mensagem positiva aos adeptos, garantindo que a equipa vai fazer tudo de tudo para dar a volta à eliminatória no jogo da segunda mão."Resultado não foi o esperado. Não fomos a equipa que costumamos ser na primeira parte. Nunca conseguimos introduzir nosso jogo coletivo e individual. Com a lesão do Diego, quando tínhamos uma equipa mais ofensiva, o jogo ficou mais difícil. O 2-0 não é bom, mas vamos mudar esse resultado no Maracanã. Não há jogos iguais", disse Jesus.Sem Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Vitinho, Diego deixou o campo no Equador com uma fratura no tornozelo. "Temos jogadores com lesões complicadas. Mas contamos com os que temos. Falta um jogo, espero que possamos dar a volta a este resultado."