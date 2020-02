Jorge Jesus arrisca perder um dos craques: problemas numa operação stop podem até dar prisão

Bruno Henrique, um dos craques do Flamengo, foi mandado parar esta madrugada de sábado numa operação stop na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tendo recusado soprar o balão e apresentado uma carta de condução que não consta dos registos informáticos. Será agora feita uma perícia para averiguar se houve algum erro no sistema ou se o documento é efetivamente falso. Neste último cenário, aquele que é um dos craques de Jorge Jesus arrisca, no pior dos casos, seis anos de prisão.





O atacante acabou por prestar declarações e ser multado. Esta manhã, esteve no treino do campeão brasileiro, onde recupera ainda de uma lesão.Internamente, o caso foi entregue ao vice-presidente para a área do futebol, Marcos Braz, que deverá pronunciar-se sobre o tema após a partida com a Cabofriense, este sábado, no Maracanã.